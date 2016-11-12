Ярославль, 12 ноября, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, выступая на заседании президиума Госсовета РФ по вопросам повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, прошедшего 12 ноября в Ярославле, пообещал создать «зеленый коридор» для каждого крупного инвестиционного проекта, имеющего большой социальный эффект.

Фото yarreg.ru Заседание президиума Госсовета РФ по вопросам повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. 12 ноября 2016 года, Ярославль

Руководитель региона отметил, что Правительство Ярославской области ведет целенаправленную работу по улучшению инвестиционного климата на своей территории. Работают промышленные парки со всей необходимой инфраструктурой, сняты многие административные барьеры, сокращены сроки получения разрешительной документации, внедрен стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. По итогам 2015 года Ярославская область поднялась на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и заняла 28-е место.

С 2012 года регион тесно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив и стал одним из 13 пилотных субъектов РФ, которые участвуют в проекте АСИ по подготовке рабочих кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. Ярославцы уже не раз занимали лидирующие позиции на конкурсах профессионального мастерства «Ворлдскиллс».

«Конечно, надо смотреть дальше. В конкуренции за инвесторов побеждает тот, кто постоянно повышает качество государственных услуг, развивает институты поддержки бизнеса, внедряет лучшие практики инвестиционной деятельности. Именно такая работа в Ярославской области уже сейчас ставится на системную основу», — заявил Дмитрий Миронов.

Для каждого крупного инвестиционного проекта, имеющего большой социальный эффект, Дмитрий Миронов пообещал создать «зеленый коридор». За такими проектами планируется закрепить персонального куратора на уровне заместителя председателя регионального Правительства — он будет нести личную ответственность за прохождение всех бюрократических процедур в предельно сжатые сроки.

В числе приоритетов дальнейшей работы глава региона также назвал поддержку действующих производств и развитие новых. Опорными точками станут центры компетенций на базе крупных предприятий, развитие кластера фармацевтической промышленности и инновационной медицины, туризма, дальнейшее совершенствование региональной системы образования.