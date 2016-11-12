Брюссель, 12 ноября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. НАТО приняло решение перенести на лето 2017 года саммит глав государств и правительств альянса, который должен был состояться в начале года, в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента США, передаёт Deutsche Welle.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

Как отмечается, в руководстве альянса решили дать новому главе Белого дома больше времени, чтобы определиться со своей политикой в отношении НАТО. В организации сочли, что Дональд Трамп может просто не приехать на саммит спустя лишь несколько дней после своей инаугурации.

В ходе своей предвыборной компании Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой НАТО, называя его «ненужной организацией». В этой связи победа республиканца вызывает серьёзную озабоченность в руководстве альянса.

Как передаёт Der Spiegel, в штабе главы НАТО Йенса Столтенберга описывают несколько возможных сценариев дальнейшей политики Вашингтона. В частности не исключается перспектива того, что новый глава Белого дома может отозвать согласие на ротацию американских военнослужащих в Восточной Европе. Другой вариант предполагает сокращение американского контингента в Старом свете.

В качестве наиболее терпимого в НАТО рассматривают сценарий, при котором новый президент США будет лишь настойчиво добиваться увеличения европейцами расходов на свою безопасность, отмечает издание.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью агентству Associated Press заявил, что Дональд Трамп после вступления в должность президента США «мог бы убедить НАТО замедлить расширение или отвести силы от границ с Россией». По его словам, такой шаг мог бы привести к «своего рода разрядке напряжённости в Европе». На сегодняшний день, как отметил Песков, Москва наблюдает обратный процесс.

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