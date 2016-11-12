Лондон, 12 ноября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался от участия в экстренной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, посвящённой обсуждению итогов президентских выборов в США, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп, передаёт Evening Standart.

Federation European Cyclists» Борис Джонсон не едет на встречу

«Мы не видим необходимости в дополнительной встрече в воскресенье, потому что выборы в США состоялись. Акт демократии свершился, теперь там переходный период, и мы будем работать как с текущей, так и с будущей администрациями для обеспечения наилучших результатов для Великобритании», — приводит издание сообщение британского МИД.

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В то же время, как отмечается, в ведомстве выразили готовность обсуждать любые вопроса в рамках регулярного совещания, которое запланировано на понедельник, 14 ноября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил главам МИД Евросоюза экстренно встретиться для оценки последствий выборов президента США. Плановая встреча глав МИД стран Евросоюза должна была состояться в Брюсселе 14 ноября. Теперь министры соберутся на сутки раньше, вследствие неожиданной для них победы Дональда Трампа.

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