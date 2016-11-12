Москва, 12 ноября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился вновь помочь с поставками газа украинскому городу Геническу (Херсонская область), где ситуация оказалась близка к гуманитарной катастрофе. Вопрос об этом был поднят на встрече президента с главой Крыма Сергеем Аксёновым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как сообщил Аксёнов, к властям Крыма поступило обращение от жителей Геническа, которые просят разрешения о поставках природного газа с территории полуострова. «Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе, ситуация повторяется прошлого года, когда тоже люди в разгар зимы остались без тепла, без газа», — отметил он.

Глава Крыма также уточнил, что при поставках прошлого года образовалась задолженность в размере 18 млн рублей перед российским ГУП «Черноморнефтегаз», которая до сих пор не погашена. «Однако поскольку ситуация там критическая, Владимир Владимирович, просим вашего разрешения обеспечить такие поставки», — сказал Аксёнов.

«Помочь нужно, так что сделайте всё то же самое, что и в прошлом году», — ответил глава государства, добавив при этом, что «надо, конечно, наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января этого года Геническ из-за нехватки газа с украинской стороны в условиях холодов уже обращался с просьбой о поставках «голубого топлива». Газ в Генический район поступал с территории Крыма.