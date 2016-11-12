Ташкент, 12 ноября, 2016, 18:27 — ИА Регнум. И.о. президента Узбекистана, премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев и глава МИДа Китая Ван И обсудили повестку двусторонних отношений, в том числе взаимные визиты на высшем уровне, запланированные на 2017 год. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 ноября, в пресс-службе правительства республики.

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«Стороны придают исключительно важное значение установившемуся регулярному диалогу на высшем уровне. Достигнута договоренность продолжить эту практику и в будущем, запланировав проведение очередной встречи в 2017 году», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в ходе состоявшейся беседы было отмечено последовательное развитие и укрепление узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства. «В ходе переговоров отдельное внимание обращено на состояние и перспективы торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества», — рассказали в пресс-службе.

В этом контексте узбекская сторона отметила, что объемы товарооборота между странами превышают 4 миллиарда долларов, привлеченных китайских инвестиций и кредитов в реализацию приоритетных проектов в Узбекистане — более 6,5 миллиарда долларов.

С участием китайских компаний и банков в Узбекистане осуществлены такие инфраструктуры проекты, как введение в строй 19-километрового железнодорожного тоннеля через перевал Камчик, строительство Дехканабадского завода калийных удобрений и Кунградского содового завода, производство современных экскаваторов и бульдозеров в Хорезмской области, по развитию телекоммуникаций и информационных технологий, а также инвестиционные проекты в Свободной экономической зоне «Джизак».

Также ведется строительство завода по производству автомобильных и сельскохозяйственных шин, конвейерных лент в и комплекса производств поливинилхлорида, каустической соды и метанола на базе АО «Навоиазот». Начата совместная подготовка проектов в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, ирригации и мелиорации, модернизации инфраструктуры и других отраслях экономики.

«Ван И подтвердил приверженность руководства КНР и далее активно расширять и углублять сотрудничество с Узбекистаном по всем перспективным направлениям, отвечающим долгосрочным интересам двух стран, вести совместную работу во благо стабильности, безопасности, устойчивого социально-экономического развития Узбекистана и Китая», — подчеркнули в пресс-службе.