Москва, 12 ноября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Госпрограмма по вооружению РФ будет исключена из перечня госпрограмм, средства на которые Минфин сможет перераспределять самостоятельно, без внесения поправок в закон о бюджете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, соответствующая поправка была одобрена комитетом Госдумы по бюджету и налогам в ходе подготовки поправок в Бюджетный кодекс ко второму чтению.

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В первом чтении законопроекта была принята норма о праве Минфина без внесения изменений в закон о бюджете перераспределять 10% лимитов средств, выделенных на национальную оборону и безопасность. Правительство предлагает исключить госпрограмму вооружения из перечня разделов, по перераспределению средств на которые правительство принимает решение самостоятельно.

Поправками вводится парламентский контроль за использованием перераспределяемых правительством средств. Согласно одобренным нормам, Минфин будет направлять свои предложения по перераспределению ассигнований в парламентскую комиссию по закрытым статьям федерального бюджета, которая в течение одного рабочего дня должна дать свое заключение: согласится на такие изменения либо их отклонить.