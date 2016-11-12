Москва, 12 ноября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки в Бюджетный кодекс, которые увеличат с 50% до 60% долю акцизов на алкоголь, зачисляемую в бюджеты субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Одновременно в бюджетах субъектов РФ снизится доля доходов от соглашений о разделе продукции (СРП). «Предлагается повысить централизацию прибыли в рамках соглашений о разделе продукции и одновременно снизить долю федерального бюджета в акцизах на алкоголь с 60% до 50%», — рассказал замглавы Минфина Алексей Лавров на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Принятие этой поправки увеличит доходы региональных бюджетов, но приведет к выпадающим доходам бюджета Сахалина, пояснил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Депутаты также одобрили нормы, уточняющие порядок и условия предоставления дотаций регионам. Также, согласно поправкам, вводится новое приложение к федеральному бюджету, в котором будет определен перечень сфер деятельности, по которым могут предоставляться субсидии из федерального бюджета. Согласно принятым поправкам, по направлениям деятельности, которые не вошли в перечень, субсидии будут предоставляться только из резервных фондов президента и правительства.