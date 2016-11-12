Москва, 12 ноября, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Москва обеспокоена решением Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи со случаями применения химического оружия в Сирии и считает, что следствием его будет дальнейшее нарастания антисирийских проявлений как в рамках ОЗХО, так и в Совете безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии, распространённом 12 ноября пресс-службой МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://en.wikipedia.org Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

«11 ноября в ходе сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге в результате многоходовой комбинации с активным использованием фактора «региональной солидарности» группе государств-членов удалось протащить антисирийское решение, основанное на неубедительных, по сути обвинительных в адрес Дамаска выводах Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в этой стране», — отмечают в МИД России.

Ведомство обращает внимание, что данным решением предусматриваются, в частности, неограниченные инспекционные меры в отношении военной инфраструктуры и научно-исследовательских учреждений Сирии, обеспечивающих основные народнохозяйственные потребности этой страны и ближневосточного региона в целом.

«По замыслу инициаторов и исполнителей, решение позволит посредством инспекционной деятельности ОЗХО установить тотальный контроль над оборонным и научно-технологическим потенциалом суверенного государства, который и без того в значительной мере подорван активно спонсируемой извне многолетней войной», — говорится в комментарии.

«Принятие решения, по сути не только попирающего права одного из государств-участников Конвенции, но и подрывающего целостность данного важнейшего договора, вызывает глубокое сожаление и тревогу», — подчёркивают в МИД России.

В Москве полагают, что теперь «следует ожидать дальнейшего нарастания антисирийских проявлений как в рамках ОЗХО, так и в СБ ООН».

Документ, в котором осуждается применение запрещённых веществ Дамаском, подписали США, Великобритания, Германия и Франция. Против выступили Россия, Китай, Иран и Судан, еще 9 из 41 стран-участниц воздержались от голосования.

Напомним, накануне Минобороны России обратилось к ОЗХО с просьбой направить своих сотрудников в Алеппо, где офицерами Научного центра войск радиационной химической и биологической защиты Вооружённых сил России были обнаружены доказательства применения террористами химического оружия против мирного населения и сирийских военнослужащих.