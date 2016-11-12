Ташкент, 12 ноября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Узбекистан еще раз подтверждает твердую и последовательную поддержку принципиальной политики руководства Китая по защите единства страны, по вопросам Тайваня и Тибета, заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщает сегодня, 12 ноября, ИА REGNUM.

Mfa.uz Ван И и Абдулазиз Камилов

«В Узбекистане высоко ценят отношения стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем на основе неизменных принципов равноправия, взаимного уважения, поддержки и невмешательства во внутренние дела», подчеркнул Камилов по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

По словам министра, состоявшиеся сегодня в Ташкенте «обстоятельные и плодотворные переговоры с господином Ван И, традиционно прошедшие в открытой и заинтересованной атмосфере, продемонстрировали схожесть и совпадение наших позиций по вопросам развития двустороннего сотрудничества».

Кроме того, отметил Камилов, стороны подтвердили схожесть и совпадение позиций и по большинству злободневных региональных и международных проблем, а также укреплению взаимодействия в рамках ведущих многосторонних организаций и институтов, прежде всего, в формате ООН и ШОС.

«Нами выражена обоюдная заинтересованность и далее прилагать совместные усилия в целях продвижения и стимулирования реализации эффективных экономических, энергетических, транспортно-коммуникационных и других проектов и программ общерегионального значения», указал глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.

«Интересам наших дружественных народов отвечает укрепление отношений в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества, в том числе образования и туризма», подчеркнул Камилов.