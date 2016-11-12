Наро-Фоминск, Московская область, 12 ноября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Электроснабжение, которое оказалось нарушено в результате непогоды на западе Московской области, полностью восстановлено. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ПАО «МОЭСК».

Pixabay.com Электроснабжение восстановлено

Отмечается, что населённые пункты на западе Подмосковья оказались обесточенными в результате экстремальных погодных явлений в виде дождя и мокрого снега, а также многократного перехода температуры через 0 градусов.

Наибольшее количество отключенных трансформаторных подстанций было в Наро-Фоминском районе — 109 штук.

В настоящее время, как сообщается, энергетики МОЭСК продолжают восстанавливать электроснабжение на севере Московской области. Основные работы сосредоточены в Сергиево-Посадском, Клинском и Солнечногорском районах, на которые пришелся набольший удар стихии.

Напомним, ранее в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что в результате непогоды без электроэнергии в регионе оказались 5,6 тысячи человек. Основной причиной отключений электричества называется падение обледенелых деревьев на воздушные ЛЭП.

Читайте также: В Москве за сутки произошло 880 ДТП