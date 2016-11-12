Москва, 12 ноября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Госпошлину за госрегистрацию прав на объекты недвижимости, а также за ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество, за договоры об отчуждении недвижимого имущества предлагается снизить для юрлиц с 22 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Хакасии.

Images Money Снижение расходов

Законопроект направлен «на создание более благоприятных условий регистрации юрлицами объектов недвижимости и вовлечение объектов недвижимости в легальный хозяйственный оборот», указали авторы инициативы. «Принятие законопроекта будет иметь положительный социально-экономический эффект», отмечают депутаты Хакасии.