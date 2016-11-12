Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Полиция в Лос-Анджелесе задержала около 150 участников акции протеста против избрания Дональда Трампа президентом США, передаёт The Los Angeles Times.

Pixabay.com Столкновение с полицией

Сообщается, что митингующие отказывались подчиниться требованию полиции разойтись, в правоохранителей начали кидать камни. В ответ полиция применила резиновые пули против особенно агрессивных протестующих.

По информации издания, всего в акции протеста приняли участие около 3 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, которые состоялись 8 ноября. По предварительным данным, он получил 289 голосов выборщиков, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон — 218 голосов.

После объявления предварительных итогов выборов в целом ряде американских штатов проходят акции протеста сторонников кандидата от демократов.

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