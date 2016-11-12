Калуга, 12 ноября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Электроснабжение в трёх муниципальных районах Калужской области — Жуковском, Перемышльском и Ульяновском восстановлено, сообщили сегодня, 12 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области

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По данным ведомства, в 9 районах области (Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Мещовском, Сухиничском) продолжаются восстановительные работы по ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с ледяными дождями, налипанием мокрого снега на проводах и деревьях.

К ремонтно-аварийным работам привлечены 145 бригад филиала «Калугаэнерго» и энергетики из соседних регионов. В зоны отключения направлены оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и Главного управления.

Между тем, по информации синоптиков, снегопады продолжают засыпать регион, временами осадки будут сильными.