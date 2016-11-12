Луганск, 12 ноября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Все горняки, оказавшиеся заблокированными в шахте в результате обстрела территории Луганской Народной Республики, благополучно вышли на поверхность, сообщили в МЧС ЛНР.

Mchs-lnr.su Горноспасатели МЧС ЛНР

«Все шахтёры благополучно вышли на поверхность, пострадавших нет», — приводит сообщение спасательного ведомства «Луганский информационный центр».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь с 11 на 12 ноября Вооружённые силы Украины нанесли удары из артиллерийских орудий по городу Брянке в ЛНР и прилегающим к городу районам.

В результате обстрела погиб пожилой мужчина, ещё один мирный житель получил ранения. Оказались повреждены электроподстанции и газопровод в жилом массиве Краснополье, обесточены шахты «Вергелевская», «Ломоватская» и «Никанор-Новая», в результате чего заблокированными под землей оказались более 40 горняков.