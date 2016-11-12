Ташкент, 12 ноября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана и его китайский коллега Ван И обсудили сегодня, 12 ноября, вопросы развития двусторонних отношений. Как сообщили ИА REGNUM в МИД Узбекистана, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И находится в Ташкенте официальным визитом.

Mfa.uz Встреча министров иностранных дел Узбекистана и КНР

«В ходе переговоров обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-китайских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, актуальные международные и региональные проблемы», — говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили взаимное стремление к развитию сотрудничества по всем вопросам общей повестки дня, в том числе по взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества и других структур.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе визита Ван И посетит Самарканд, где ознакомится с достопримечательностями города.

Китай признал независимость Республики Узбекистан 27 декабря 1991 года, дипломатические отношения установлены 2 января 1992 года. Между странами подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, а также Совместная декларация Республики Узбекистан и КНР о дальнейшем развитии и углублении двусторонних отношений стратегического партнерства.