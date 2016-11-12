Москва, 12 ноября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. «Общественная палата Тюменской области стала одним из инициаторов данного обсуждения. Они подняли вопрос о недостаточной прозрачности интернет голосования. Также они отметили, что доступность интернета в нашей стране не равномерна, и не у всех граждан одинаковый уровень владения современными технологиями. Нам важно услышать эту позицию и обсудить возможные изменения в механизме формирования нового состава Общественной палаты РФ», — отметила во вступительном слове модератор дискуссии, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева.

Kremlin.ru Пленарное заседание Общественной палаты РФ

Присутствующие на обсуждении сошлись во мнении, что тема формирования нового состава Общественной палаты очень актуальна и поблагодарили организаторов за своевременность поднятых вопросов."Помимо интернет-голосования есть и другие вопросы. Например, все мы знаем, что при формировании нового состава Общественной палаты президент страны слушает мнение академиков, ученых и других заслуженных общественных деятелей, но не привлекает к дискуссии действующих членов ОП РФ. Мне кажется, что мы могли бы предложить своих кандидатов, предварительно сформировав их список внутри Палаты», — предложил председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

В своем выступлении Иосиф Дискин резко высказался против интернет-голосования. Вместо этой методики он предложил расширить список структур, которые могут представлять своих кандидатов в члены Общественной палаты РФ.

О минусах интернет-голосования сказал и заместитель председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев: «Мы провели опрос порядка 2000 членов региональных палат, и данная форма выборов вызывает у них много вопросов. Всем известно, что интернет открывает большие возможности для фальсификаций и подкупа избирателей, что не всегда возможно отследить. Как инструмент, интернет-голосование вызывает вопросы».

С другой стороны, противоположные мнения высказали те члены Общественной палаты, которые были избраны именно путем голосования в сети. Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив Султан Хамзаев рассказал о сложности процедуры интернет-голосования и тех механизмах, которые были задействованы для того, чтобы не допустить мошеннических схем."Все-таки 43 действующих члена ОП РФ попали сюда именно благодаря тому, что за них проголосовало общество. И да, были попытки фальсифицировать результаты, но эти схемы были легко и своевременно раскрыты», — отметил Хамзаев.

Султана Хамзаева поддержал первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычев. Он так же стал лидером интернет-голосования."Это очень действенный инструмент, который помогает гражданским активистам тиражировать свой опыт на всю страну. У меня есть вопросы к интернет-голосованию, но они касаются не столько его непрозрачности, сколько его недоступности для многих граждан. Я не призываю отменить онлайн-голосование, я говорю о том, что надо продумывать дополнительные механизмы для того, чтобы гражданское общество было максимально задействовано в процессе выбора новых членов ОП РФ», — сказал Павел Сычев.

На встрече присутствовала и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Общественной палате РФ Людмила Бокова.

В своей речи она сделала акцент на том, что во всем мире практика интернет-голосования используется довольно широко: «Этим вопросом, конечно, нужно заниматься. Нам нужно ответить на два главных вопроса: есть ли фиксация каждого голоса во время интернет-голосования и прозрачен ли весь процесс от начала и до конца. Если ответы будут положительными, то отказываться от данной процедуры нет никакого смысла. Вряд ли ответы будут полностью отрицательными, так что имеет смысл работать над совершенствованием механизма».

По итогам круглого стола модератор дискуссии Лидия Михеева предложила сформировать предложения по изменению порядка формирования ОП РФ.

«Сегодня мы решили сесть за работу. Мы откроем на сайте Общественной палаты страницу, где будем собирать все замечания и предложения, как от отдельных активистов, так и от НКО и общественных палат регионов. В течение месяца мы подведем итоги этой работы и попробуем сформулировать предложения, которые направим законодательной власти», — отметила Лидия Михеева.