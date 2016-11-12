Вашингтон, 12 ноября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, который в ближайшее время официально займет пост главы Белого дома, получил доступ к секретной информации спецслужб США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на свои источники в разведке.

Michelangelo Carrieri Совершенно секретная информация

Телеканал отмечает, что новоизбранный президент США, инаугурация которого должна пройти в январе 2017 года, получил доступ к ежедневному брифингу спецслужб по событиям в мире.

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся 8 ноября в США выборах президента. По последним данным, миллиардер Дональд Трамп получил 289 голосов выборщиков, а бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон — 218 голосов.

19 декабря 2016 г. коллегия выборщиков проголосует за кандидатов в президенты США согласно действующей в стране двухступенчатой системе выборов.

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