Ярославль, 12 ноября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Владимир Путин открыл в Ярославле новое производство двигателей, работающих на природном газе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Ярославль Президент прибыл для участия в заседании Президиума Госсовета, посвященного инвестиционному климату.

Vesti.ru Владимир Путин

Двигатели на природном газе стандарта «Евро-5» с потенциалом обеспечения «Евро-6» будут производить на заводе «Автодизель» (входит в «Группу ГАЗ»). Двигатели ЯМЗ-530 CNG мощностью от 150 до 312 л.с. планируется использовать на грузовой, пассажирской, строительно-дорожной и сельскохозяйственной технике. Ресурс двигателя в зависимости от модификации составляет до 1 млн километров пробега.

Общий объем инвестиций в строительство завода по производству двигателей семейства ЯМЗ-530 составляет около 11 млрд рублей. Завод был создан в том числе и благодаря господдержке, сказал Владимир Путин, общаясь с сотрудниками предприятия.

«Мы через систему Внешэкономбанка проинвестировали примерно 4,5 миллиарда рублей, оказывали другую поддержку, не финансового характера, но очень важно, что здесь нашлись такие люди, как вы. Это существенно, это самое главное, наверное, потому что и наши иностранные специалисты, и, надо отдать должное, акционеры компании, в целом компании «ГАЗ» и тех, кто изначально работал над этим проектом, постарались, и вы все вместе добились вот этого блестящего результата. Так что, какие впечатления? — Самые лучшие. Я вас поздравляю», — сказал Владимир Путин.