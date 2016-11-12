Калуга, 12 ноября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. В Калужской области завершена прокурорская проверка произошедшего пожара в автобусе, перевозившего школьников на экскурсию в Москву. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 12 ноября, старший помощник прокурора Жуковского района Мария Островская, 8 октября 2016 года в Чеховском районе Подмосковья загорелся автобус, в салоне которого находились 45 детей и пятеро взрослых.

Ilya Plekhanov Автобус с детьми

Водитель остановил автобус и вывел пассажиров на безопасное расстояние от горящей машины. В итоге в данном происшествии никто не пострадал.

Однако прокурорская проверка показала, что в нарушение требований закона индивидуальный предприниматель, организовавший экскурсионную поездку в Москву, не уведомил Госавтоинспекцию о предстоящей автобусной перевозке детей. В связи с выявленным нарушением при перевозке детей, прокурор района возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении.

Коммерсанту грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Одновременно, директору школы, не заключившему договор на оказание услуг по организации экскурсии с участием учащихся и не обеспечившего соблюдения правил перевозки детей было внесено прокурорское представление.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в калужском регионе с участием детей и подростков произошло 189 ДТП, в которых 5 детей погибли, 208 получили ранения. в 2015 году отмечено значительное увеличение аварий по причине неосторожности несовершеннолетних, а также происшествий, в которых дети перевозились с нарушениями требований безопасности.