Ташкент, 12 ноября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Компания «Узагроэкспорт» и российские ритейлеры договорились о поставках узбекских фруктов и овощей на российский рынок на общую сумму 117 миллионов долларов, сообщил ИА REGNUM сегодня, 12 ноября, представитель «Узагроэкспорт».

Publicdomainpictures.net Фрукты и овощи

Соглашения заключены в ходе прошедшей 8−10 ноября международной ярмарки плодоовощной продукции в Ташкенте.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан и Россия намерены создать «зеленый коридор» для экспорта узбекских овощей и фруктов на российский рынок.

Как отметил вице-премьер Узбекистана Улугбек Розукулов, данный «зеленый коридор» позволит создать условия для ускоренного экспорта узбекской продукции на российский рынок, в частности, будут ускоренны таможенное и фитосанитарное оформление, определены спецтарифы на железнодорожные перевозки и другое.

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, в первом полугодии 2016 года импорт узбекской сельхозпродукции в Россию вырос на 10%: объема импорта по винограду возрос в 20 раз, а по цитрусовым — в 54 раза.

Также сообщалось, что Узбекистан намерен до конца 2020 года удвоить производство овощей и фруктов — до 32 млн тонн.