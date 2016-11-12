Ярославль, 12 ноября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Российской Федерации (РФ) нужна современная и высокоэффективная армия для того, чтобы обеспечивать безопасность собственной территории. Об этом, как передает RT, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с работниками предприятия «Автодизель» в Ярославле.

Kremlin.ru Владимир Путин на оборонном заводе

«Армия наша никому не угрожает, — сказал глава государства. — Хочу это еще раз подчеркнуть, чтобы все услышали, не только здесь сидящие».

При этом Путин отметил, что у Российской Федерации самая большая в мире территория.

«Нам нужно надёжно обеспечить безопасность своей собственной страны, своего собственного народа, — говорит президент. — Наша армия сделать это в состоянии, будем и дальше её развивать».

Он также отметил, что продолжает осуществляться программа развития российской армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что системы ПРО, которые США размещают в странах Европы, угрожают национальной безопасности Российской Федерации (РФ).

«Россия констатирует факт угрозы для национальной безопасности», — сказал тогда представитель Кремля.

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