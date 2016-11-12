Ярославль, 12 ноября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Экспорт российских машин и оборудования с 2014 года вырос почти в 2 раза. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в ходе визита в Ярославль, где состоится заседание Президиума Госсовета, которое посвящено инвестиционному климату, сообщают Вести. Перед заседанием глава государства посетил завод «Автодизель», рабочие которого спросили его о санкциях против России.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Автодизель

«Все эти санкционные ограничения, они формулируются не гигантами мысли. Это не большие интеллектуалы, которые предлагают такую форму взаимодействия в мировой экономике, но и полной идиотией они тоже не страдают. Поэтому, если мы будем производить, если вы будете производить высокотехнологичный конкурентоспособный продукт для мирового рынка, то никакие ограничения никому не помогут. Поэтому нужно бороться за качество и за эффективность. Уже сегодня за 2−3 года у нас экспорт машин и оборудования в общем объеме экспорта вырос в 2 раза практически. Он был в 2014 году 3 с небольшим миллиарда, а сейчас уже 6. Это мало, но тенденция очень хорошая, надо эту тенденцию сохранить», — сказал Владимир Путин.