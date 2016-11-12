Москва, 12 ноября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин ушел с поста главы высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП). Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил член наблюдательного совета Василий Кикнадзе.

Kremlin.ru Сергей Нарышкин

«Мы восприняли с огромным сожалением перемену в руководстве совета, — сказал член наблюдательного совета. — Сергей Евгеньевич заявил, что не сможет совмещать эту должность с новой работой».

При этом Кикнадзе добавил, что исполняющим обязанности председателя наблюдательного совета ВФП назначен Денис Мантуров.

«Выборы пройдут позднее, дата следующего заседания пока не определена», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин своим указом исключил экс-директора СВР Михаила Фрадкова из состава Совета безопасности страны. Тем же указом экс-председатель Госдумы Сергей Нарышкин был включен в состав Совбеза в качестве нового директора СВР.