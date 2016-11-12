Тула, 12 ноября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Осенью 2013 года Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого торжественно отметил свое 75-летие. Возглавляет университет — доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, действительный член Академии информатизации образования Владимир Панин.

Colombia.mid.ru Институт русской культуры имени Льва Толстого в Боготе

За эти годы вуз прошел большой путь — от первых трех факультетов до современного научно-образовательного и культурно-просветительского центра, известный не только в России, но и далеко за ее пределами. Университет сотрудничает более чем с 70 вузами, научными и общественными организациями стран СНГ, Европы, Америки и Азии, является членом Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО, членом Европейской ассоциации учреждений высшего образования, членом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы и участником европейского проекта Тempus «TUNING RUSSIA», проекта Министерства образования и науки РФ и Россотрудничества «Образование по-русски». Как указано на официальном сайте Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого, здесь учатся студенты из тридцати двух стран мира,

Сотрудничество со странами Латинской Америки является одним из направлений деятельности Тульского педуниверситета. Кубинцы начали приезжать на учебу в этот университет еще в 1977 году. После распада СССР контакты с Островом свободы прекратились, но сейчас переговоры с Гаваной возобновились, и, возможно, скоро в коридорах Тульского педуниверситета зазвучит характерный «кубинский испанский». В настоящее время здесь проходят стажировку два посланца Аргентины, на подготовительном отделении учатся представители Парагвая, в начале декабря с.г. ожидается приезд студентов из Гватемалы и Венесуэлы. Закончил обучение на факультете истории и права студент из Колумбии. В летней школе русского языка — 2016 прошла подготовку аргентинская студентка. После подготовительного курса студенты из стран Латинской Америки, как правило, уезжают на дальнейшее обучение по уже выбранным специальностям в Москву, Казань и другие города России.

Адаптация к российскому климату и быту, конечно, вызывает определенные сложности, но особых проблем у студентов из стран Латинской Америки в Туле нет. А вот потомки тех кубинских студентов, которые приезжали в 70-е учиться в Тулу, рожденные в браках с тульскими красавицами, благополучно живут на Кубе. И среди них есть, к примеру, известные журналисты, военные и представители других профессий. И кто знает, не возродится ли это традиция обучения в Туле в наше время.

Активно развивается в университете академический обмен преподавателей. В течение уже трех лет в Тульский педуниверситет приезжают специалисты факультета международного бизнеса старейшего университета Колумбии «Санто Томас». С этой страной Тульский педуниверситет связывают особые отношения .

В 2012—2014 годах в Колумбии была реализована образовательно-просветительская программа Министерства образования РФ и Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого. С участием тульских преподавателей в городах Колумбии прошли «Неделя России» в городе Барранкилья на базе Университета дель Норте, «Неделя России» в старейшем университете Колумбии «Санто Томас» в Боготе и Медельине; Фестиваль российского кино в г. Сипакира и другие мероприятия. Тульские преподаватели не только проводили занятия и мастер-классы по русскому языку, но и знакомили колумбийцев с историей, культурой, современной жизнью России. Итогом поездки стало подписание Договора о сотрудничестве с одним из крупнейших университетов столицы «Санто Томас» и открытие на факультете международного бизнеса Центра российско-колумбийских исследований (ЦРКИ).

Особой площадкой для тульских преподавателей стал Институт культуры имени Льва Толстого в Боготе. «Именно в этом Институте был организован Комплексный курс повышения квалификации преподавателей — русистов. В нем приняли участие, кроме педагогического состава — российских соотечественников, специалисты из Национального университета, Колумбийско-российской торговой палаты, представители военных учебных заведений», сообщила корреспонденту ИА REGNUM профессор, доктор филологических наук, зав. кафедрой русского языка как иностранного Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого Раиса Лопухина.

Специалист испанского языка и методики преподавания РКИ, она уверена, что интерес к русскому языку и культуре России в Колумбии есть. А сама страна — «красивая, с пышной, разнообразной растительностью, омытой дождями, с богатейшей историей, удивительно доброжелательна и интересна. Наверное, нам повезло, но ничего опасного в Колумбии мы не обнаружили, хотя довелось поработать в разных колумбийских городах», отметила профессор Лопухина. Также она подчеркнула в интервью корреспонденту ИА REGNUM, что «в Колумбии есть целевые группы, которые заинтересованы в изучении русского языка. Что касается высших учебных заведений, то русский язык особо востребован на факультетах международных отношений и международного бизнеса».

Конечно, контакты Тульского государственного педагогического университета с партнерами из Латинской Америки могли бы быть и более активными, но процесс сдерживают, как всегда, финансовые сложности. Вместе с тем, опыт работы тульских русистов с латиноамериканскими странами весьма позитивен и перспективен. И может быть востребован их коллегами из других учебных заведений России и стран Латинcкой Америки.