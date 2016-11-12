Санкт-Петербург, 12 ноября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Строители и проектировщики стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга ломают голову над тем, как избавиться от снега, завалившего стационарную часть кровли «Зенит-Арены». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник, информированный о ситуации на стройплощадке стадиона.

Https://life.ru/t/life78 Сугробы на крыше «Зенит-Арены». Кадр видео телеканала Life78

Проблема со снегом оказалась в центре внимания очередного рабочего совещания, которое прошло на стадионе в субботу, 12 ноября.

«Высота сугробов на крыше местами достигла двух с половиной метров, и до сих пор нет никакого решения, как от них избавиться. Снег сам никуда не сползает. Ветер его не сдувает. Сегодня на совещании несколько раз прозвучало: «Что делать со снегом на крыше — непонятно», — сообщил источник.

В итоге договорились о том, что в воскресенье, 13 ноября, специалисты главного проектировщика стадиона — КБ ВиПС — поднимутся на кровлю и будут на месте искать решение проблемы. «Но пока у них рецепта борьбы со снегом нет», — подчеркнул источник.

После первых сильных снегопадов в Петербурге в СМИ появились фотографии и видеокадры крыши стадиона, заваленной снегом. Однако в компании «Метрострой» (генподрядчик на «Зенит-Арене») тогда заявили, что на объекте существует система удаления снега с крыши с помощью подогрева. Правда, речь шла лишь о раздвижной части кровли.

Об удалении избыточного снега на основной, стационарной, крыше стадиона, как выясняется, никто заранее не подумал. Образовавшиеся на ней сугробы затрудняют доступ к местам проведения работ сотрудникам подрядных организаций, занятых на «Зенит-Арене».

"Тропинки там прорыты в снегу, а что с ним делать — не знают», — резюмировал источник ИА REGNUM на стадионе.

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Как сообщили накануне в городском комитете по благоустройству, за четыре дня снегопада на этой неделе на улицы Петербурга выпало в среднем 65 см осадков. Это составляет 2/3 от объема снега, зафиксированного в прошлом зимнем сезоне.

Общестроительные работы на стадионе с условным названием «Зенит-Арена» должны быть завершены 25 декабря 2016 года. «Приспособление его для использования как спортивного объекта потребует дополнительных мероприятий и работ. По нашим расчетам, это примерно 2−2,5 месяца, и первая игра официально пройдет на стадионе в марте 2017 года», — заявлял ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, возглавляющий городской штаб по достройке стадиона.

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Напомним, громкий скандал разгорелся вокруг стадиона после визита на арену комиссии FIFA 31 октября. Инспекторы Международной федерации футбола пришли к выводу, что выкатное поле стадиона сильно вибрирует под нагрузкой, а значит, намеченные на 2017−2018 годы матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу на этом поле проводиться не могут.

Прибывший на стадион 3 ноября вице-премьер по спорту Виталий Мутко признал, что «выявлены определенные недоработки, которые были при проектировании и строительстве допущены», но «они будут устранены».