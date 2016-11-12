Киев, 12 ноября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева вынес постановление о проведении обыска в квартире и телестудии известного журналиста Савика Шустера. Об этом сообщил генеральный директор канала «3S.TV» Павел Елизаров на своей странице в соцсети Facebook.

Sosracism Савик Шустер

«Судья Печерского суда в закрытом судебном заседании, без присутствия наших адвокатов, вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера и на телеканале «Савик Шустер Студия», — написал он, ссылаясь на достоверные источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2016 г. телеведущему Савику Шустеру, который является гражданином Канады, аннулировали разрешения на работу на Украине. В госслужбе занятости Украины пояснили, что разрешение было аннулировано на основании того, что документы, поданные работодателем, содержали якобы недостоверные данные.

13 июня Киевский окружной административный суд отменил решение Киевского городского центра занятости о запрете на работу ведущему ток-шоу «Шустер LIVE» Савику Шустеру.