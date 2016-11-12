Ярославль, 12 ноября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. 12 ноября в ходе рабочей поездки в Ярославль Владимир Путин посетил завод «Автодизель», входящий в «Группу ГАЗ». Об этом сообщает официальный сайт Владимира Путина.

Vesti.ru Владимир Путин на ярославском «Автодизел»

Президент осмотрел стенды, посвященные 100-летию Ярославского моторного завода, двигатели ЯМЗ, а также новые микроавтобусы для перевозки детей и реанимобиль с двигателями предприятия.

В ходе визита состоялась встреча с рабочими завода. Один из них, поблагодарил Президента за поддержку предприятия.

«Я пришел на Ярославский моторный завод в 2007 году и практически сразу попал в команду проекта, которая занималась строительством этой новой площадки. Но в 2008 году был кризис, и строительство было заморожено. Практически год у нас была введена сокращенная рабочая неделя, уже хотели на другие проекты переориентировать, немного грустное впечатление было. Но потом Вы к нам приехали с визитом на Ярославский моторный завод, поверили в этот проект — ЯМЗ-530 — и дали поручение ВЭБу обеспечить финансирование проекта. Хотелось бы от всех нас, от молодежи, которая работает на этом предприятии, Вам выразить благодарность, что теперь мы можем работать на одном из самых современных заводов в России, но и в Европе», — сказал главный специалист управления главного технолога Ярославского моторного завода Павел Никитин.

Президент в ответ поздравил рабочих с юбилеем завода.

«Знаете, я начну с того, что всех вас и всех нас, всю отрасль, да и всю страну поздравлю со столетием этого крупнейшего и старейшего предприятия. Еще в 1916 году в соответствии с решением Николая II тогда было создано это предприятие как производящее автомобильную технику, а потом, в период первой пятилетки перешли на выпуск именно грузовой техники, автобусов, и даже первый двухэтажный троллейбус здесь был сделан, сейчас мне показывали. За это время многое изменилось, завод стал специализироваться на производстве двигателей. Что было — то было. Что греха таить, было много проблем, особенно в 90-е годы, к этому времени и основные мощности уже устарели совсем, были неэффективными, своевременно не вкладывали ресурсы. Рынок открыли для иностранной достаточно дешевой и, надо прямо сказать, качественной техники, и собственные предприятия стали просто умирать довольно быстрыми темпами», — сказал Владимир Путин.

Заседание Президиума Госсовета, которое пройдет 12 ноября в Ярославле, посвящено инвестициям в отечественную промышленность.