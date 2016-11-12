Ярославль, 12 ноября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. 11 ноября Кировский районный суд Ярославля установил срок ознакомления осужденных мэра Ярославля Евгения Урлашова и его советника Алексея Лопатина с протоколами судебного заседания до 24 ноября, что должно ускорить рассмотрение дела во второй инстанции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Суд над Евгением Урлашовым

После вынесения приговора в начале августа защита подала жалобу в Ярославский областной суд, попросив время на подготовку мотивированной жалобы. Эта возможность была судом предоставлена. Также, согласно уголовно-процессуальному кодексу, защита должна ознакомиться с протоколами суда, чтобы подать свои замечания. Без этого рассмотрение дела во второй инстанции невозможно. Гособвинение посчитало, что защита намеренно затягивает ознакомление с протоколами и потребовала ограничить ее в этом праве.

Пока приговор Урлашову и Лопатину не рассмотрен во второй инстанции, он не вступает в силу, следовательно, Евгений Урлашов остается мэром Ярославля. Также все это время осужденные находятся в Ярославском СИЗО, а не в колонии.

Теперь замечания на протокол защита должна предоставить не позднее 27 ноября, после этого Кировский районный суд передаст дело в областной суд. В течение месяца областной суд назначит дату рассмотрения апелляции защиты. Вероятнее всего, это произойдет уже в январе 2017 года. Если приговор не будет отменен, Ярославль ждут новые выборы мэра по новой схеме — муниципалитетом города.

Защита Евгения Урлашова не согласна с решением суда ограничить сроки ознакомления с протоколами.

«На мой взгляд, этого времени недостаточно. Суд говорит о том, что мы намеренно затягиваем судебный процесс. Но возникает маленький нюанс: мы знакомимся с протоколом стабильно, постоянно, ежедневно. Но мы вынуждены сверять текст с аудиозаписями, которые велись на судебных заседаниях. Мы видим, что в протоколе в разы сокращены значимые фрагменты. Например, допросы сотрудников ГУБЭП, арестованных и, от части уже осужденных, они сокращены примерно в 5 раз. Мы расшифровываем аудиозаписи. Только одно судебное заседание, на котором был допрос потерпевшего Шмелева — дословная расшифровка 98 листов, а в протоколе их 18. Есть рекомендации Уголовно-процессуального кодекса, что все допросы должны фиксироваться в протоколе в полном объёме. Стороне защиты необходимо расшифровать 110 заседаний. Мы реализуем свои процессуальные права на ознакомления и подготовку замечания. Мы вообще-то не спринтом занимаемся, а исследуем материалы дела, по которому вынесен суровый приговор людям, которые и без того уже три с половиной года находятся в местах лишения свободы», — считает адвокат Сергей Голубенков.

Отметим, что Алексей Лопатин, осужденный на 7 лет лишения свободы, через 3,5 года, которые истекут в январе 2017, сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.