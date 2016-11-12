Екатеринбург, 12 ноября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. «На игле» — фильм 90-х, один из самых спорных кинопроизведений своего времени, снова возвращается на большие экраны. Так, сегодня, 12 ноября, в екатеринбургском кинотеатре «Колизей» состоится ретроспективный показ киноленты британского режиссера Дэнни Бойла, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «На игле». реж Дэнни Бойл. 1996. Великобритания. За спиной

Ретроспектива приурочена к 20-летию выхода культовой киноленты, снятой по роману британского писателя Ирвина Уэлша «Транспондинг». Фильм покажут в оригинале на английском языке с русскими субтитрами в 19:00. Организатором мероприятия выступает кинокомпания «Иноекино». Аналогичный показ состоится сегодня также в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора».

Фильм «На игле» известного своим бунтарством режиссера Дэнни Бойла рассказывает историю о четырех наркоманах, пытающихся прекратить употреблять героин в грязном и отвратительном Эдинбурге и Лондоне. После выхода на экраны фильм стал по-настоящему провокационной, яростной, спорной и откровенной картиной. «На игле» — своеобразный символ безнадежности своего времени.

А вот сценарий к фильму отметили несколькими номинациями и наградами. В 1996 году фильм выиграл премию Британской академии в номинации «Лучший адаптированный сценарий». В рамках этого же мероприятия «На игле» был номинирован на премию имени Александра Корды за самый выдающийся британский фильм года, но награду не получил. В 1997 году фильм номинировали на «Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий». В этом же году была еще одна номинация — от телеканала МТV в категории «Прорыв года».

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