Вашингтон, 12 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Миллиардеру Дональду Трампу, который в ближайшее время официально займет пост главы Белого дома, может грозить импичмент. Об этом, как передает газета The Washington Post, сообщил профессор американского университета в Вашингтоне Аллан Личман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По его мнению, члены Конгресса от Республиканской партии не хотят видеть Трампа в президентском кресле, так как «слишком непредсказуемого» миллиардера невозможно контролировать.

При этом Личман добавил, что конгрессмены-республиканцы могут попытаться отстранить Трампа от должности президента, чтобы на его место пришел «любимец» Республиканской партии Майкл Пенс.

Профессор уточнил, что прогноз по Трампу основывается не на «специальной системе», а на внутренних ощущениях.

Отметим, что профессор Аллан Личман безошибочно угадывал результаты выборов главы Белого дома с 1984 года и предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах-2016.

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента в США, состоявшихся 8 ноября. По последним данным, миллиардер Дональд Трамп получил 289 голосов выборщиков, а бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон — 218 голосов.

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