Санкт-Петербург, 12 ноября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Сегодня, 12 ноября, в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» состоится специальный ретроспективный показ фильма британского режиссера Дэнни Бойла «На игле». Показ приурочен к 20-летию выхода культовой киноленты, снятой по роману английского писателя Ирвина Уэлша, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «На игле». реж Дэнни Бойл. 1996. Великобритания На улице

Фильм покажут в оригинале на английском языке с русскими субтитрами. Ретроспектива состоится в 19:30. Организатором мероприятия выступает кинокомпания «Иноекино». Показ «На игле» состоится также в городе Екатеринбург в кинотеатре «Колизей» в 19:00.

«Иноекино» уже не в первый раз проводит подобную ретроспективу, возвращая на экраны отреставрированные культовые фильмы. Например, в октябре зрители смогли увидеть ретроспективу двух частей фильма «Крестный отец».

Кинокартина «На игле» стала одной из самых спорных картин 90-х годов прошлого века. Вообще режиссер Дэнни Бойл довольно знаменит своим бунтарством и истовой ненавистью и презрением ко всему «нормальному» и «принятому». Фильм «На игле» рассказывает историю о четырех наркоманах, пытающихся «завязать» с героином в грязном и отвратительном Эдинбурге и Лондоне. Фильм после своего выхода в прокат стал по-настоящему провокационной, яростной, спорной и откровенной картиной, он стал символом безнадежности своего времени.