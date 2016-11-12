Калуга, 12 ноября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с ледяными дождями, налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, на территории 12 муниципальных районов Калужской области произошли отключения электроснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 ноября, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

Publicdomainpictures.net Обледеневшие провода

По данным энергетиков, без света остались Бабынинский, Боровский, Дзержинский, Думиничский, Жуковский, Козельский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, Перемышльский, Ульяновский и Сухиничский районы.

К ликвидации последствий аварий привлечены 140 аварийных бригад. В зоны отключения направлены оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и МЧС.

Регион функционирует в режиме «Повышенная готовность». Ситуация находится на контроле Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве Калужской области.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, накануне в Калужской области ледяной дождь обесточил 86 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 2910 домов с населением 8561 человек. 13 социально-значимых объектов переведены на резервные источники питания.