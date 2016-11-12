Омск, 12 ноября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. В Нижнеомском районе Омской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «Соболь». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

55.mchs.gov.ru На месте ДТП

По предварительным данным, в результате аварии погибли 5 человек, еще двое получили различные травмы.

Трагедия произошла в субботу, 12 ноября, на 133 км автодороги Омск-Муромцево.

«В Нижнеомском районе Омской области на 133 км автодороги Омск-Муромцево произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля «Соболь», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Причины ДТП пока неизвестны.