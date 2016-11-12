Одесса, Украина, 12 ноября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В центре Одессы неизвестные подожгли иномарку лидера местного «автомайдана» Евгения Резвушкина. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

Senseiich Сгоревший автомобиль

«Под нашим офисом (…) кинули «коктейль Молотова» в машину Резвого (Евгения Резвушкина), — говорится в сообщении. — Полмашины сгорело».

В сообщении отмечается, что по подозрению в совершении данного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек.

«Повезли двух в райотдел, — говорится в сообщении. — Кидающие коктейль были на велосипеде».

Другие подробности пока неизвестны.