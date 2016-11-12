Невьянск, Свердловская область, 12 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Свердловской области 12 ноября на 27 км автодороги Невьянск — Реж — Килачевское столкнулись пассажирская «Газель» и легковая автомашина. Несколько человек получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по региону.

66.мвд.рф Авария с пассажирской «Газелью» в Свердловской области

Всего травмы получили два пассажира «Газели» и два человека из автомашины «ВАЗ-2113». Они были доставлены в больницу.

Предварительно, водитель легковой машины пытался обогнать «Газель» и не справился с управлением. Сейчас сотрудники полиции выясняют причины аварии.