Калуга, 12 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. За неделю в Калужской области почти на 7,7% выросла стоимость соли, на 3,9% — сливочного масла, сообщает сегодня, 12 ноября, корреспондент ИА REGNUM по материалам штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

Pixabay.com Соль

В магазинах федеральных сетей почти на 2% увеличились цены на макаронные изделия, куриное мясо и яйца. В других форматах торговли фиксируются сходные ценовые изменения. Стабильный уровень цен наблюдается на рынках и ярмарках.

Среди областных центров ЦФО Калуга лидирует по минимальным ценам на сыры, куриные яйца и мясо, сахар-песок, печенье, маргарин, рис и огурцы.

Министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров обратил внимание членов штаба на поправки федерального законодательства в сфере закупок, которые вступят в силу с 2017 года, а также на необходимость своевременного внесения заказчиками соответствующих изменений в нормативные документы. «Снижение ассортимента товаров в магазинах, которое может произойти, если данная работа не будет проведена, недопустимо», — подчеркнул глава ведомства.