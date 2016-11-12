Москва, 12 ноября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве из-за ухудшения погодных условий произошло 880 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали в общей сложности 26 человек. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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«В Москве зарегистрировано 880 ДТП с материальным ущербом за прошедшие сутки, — сказал источник. — В 24 ДТП пострадали 26 человек, среди пострадавших есть один ребёнок».

Ранее столичное управление МЧС России отмечало, что в ночь с 11 на 12 ноября в Москве ожидается снегопад, усиление скорости ветра и гололедица.

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