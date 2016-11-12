Калуга, 12 ноября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. 45 общеобразовательных организаций и 2015 школьников Калужской области принимают участие в проекте «Шахматы в школу», сообщили сегодня, 12 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в Министерстве образования и науки Калужской области.

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Калужской области

По данным ведомства, в Калужском государственном институте развития образования состоялась торжественная церемония передачи спортивного инвентаря представителям учебных заведений.

Проект «Шахматы в школу» реализуется правительством Калужской области совместно с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ). В рамках проекта в регионе будут проводиться работа по популяризации шахмат среди учеников, в школы будут закупаться методические пособия и инвентарь, организовано повышение квалификации педагогов, проводиться мастер-классы и лекции гроссмейстеров, фестивали и турниры.

В октябре этого года 53 педагога общеобразовательных организаций — участников проекта уже прошли курсы повышения квалификации по теме «Учебная дисциплина «Шахматы» в начальной школе в рамках реализации современных федеральных государственных образовательных стандартов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов подписали меморандум о сотрудничестве между ФИДЕ и правительством Калужской области. Согласно документу, Международная шахматная федерация будет оказывать активное содействие развитию игры в шахматы в калужском регионе в рамках международного проекта «Шахматы в школах». По словам президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, данный проект поддерживается во многих странах мира. Приобщение детей и подростков к игре в шахматы, которая «сочетает в себе науку, культуру и спорт», способствует всестороннему развитию личности. В настоящее время в мире свыше шестисот миллионов людей увлечены шахматами. Цель международной федерации — увеличить количество поклонников этой интеллектуальной игры до одного миллиарда.

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