Мадрид, 12 ноября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. «Российские банки были атакованы примерно с 24 тысяч компьютеров, разбросанных по 30 странам мира, — констатирует московский корреспондент издания Хавьер Колас. — Основная масса «зараженных адресов», с которых производилась отправка запросов, находились в США, Индии, Израиле и Тайване. Руководство пяти финансовых учреждений, атакованных пиратами, сообщает, что атаки удалось нейтрализовать без какого-либо ущерба для деятельности их структур».

Christiaan Colen Кибератака

«Один из представителей Сбербанка Сергей Кузнецов сообщил, что в этом году их веб-страница выдержала уже 68 кибератак, последнюю из которых можно считать одной из важных, но не самых сильных».

«Ответственность за атаку пока на себя никто не взял, однако российское правительство в своих комментариях припомнило слова вице-президента США Джо Байдена говорившего не так давно, что «придет время и однажды Вашингтон ответит на те кибератаки, которые против него проводила Москва в ходе избирательной кампании», — пишет испанский журналист.

«Но не только Байден проговорился о подготовке атак, — отмечает Колас. — Телекомпания NBC также заявила об этом, сообщив, что располагает информацией из разведслужб, что ими готовился адекватный ответ на хакерские взломы, организованные предположительно из Москвы некоторое время назад. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что хакерские атаки противоречат соглашениям, достигнутым G7 о том, что в определенных случаях нападения в киберпространстве могут быть приравнены к ведению военных действий и страна, подвергшаяся нападению, имеет право на оборону».