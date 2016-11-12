Вашингтон, 12 ноября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS не исключил, что он в недалеком будущем будет обращаться к бывшему президенту США Биллу Клинтону за советом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Таланты Билла Клинтона

«Он (Билл Клинтон) очень талантливый парень, — говорит миллиардер. — У них в целом талантливая семья. Конечно, я подумаю об этом».

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся 8 ноября выборах президента в США. По последним данным, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон получила 218 голосов выборщиков, а миллиардер Дональд Трамп — 289 голосов.

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