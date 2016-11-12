Калуга, 12 ноября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Соглашения о межрегиональном сотрудничестве при реализации мер по защите охотничьих ресурсов от африканской чумы свиней (АЧС) было подписано 11 ноябряв калужском Кирове представителями профильных органов исполнительной власти и местного самоуправления Калужской, Брянской, Смоленской и Орловской областей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 ноября, в комитете по ветеринарии при правительстве Калужской области.

Mark Peters Свиньи

По данным пресс-службы, благодаря достигнутым договоренностям до февраля 2017 года в каждом охотохозяйстве, расположенном вдоль границ соседствующих субъектов, будет произведён отбор проб материала и исследование на АЧС от диких кабанов. В случае обнаружения очагов заболевания стороны чиновники будут согласовывать перемещение свиноводческой продукции. Также отмечалось, что необходимо усилить контроль за строгим соблюдением животноводами новых ветеринарных правил, утвержденных Министерством сельского хозяйства РФ.

Председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Сергей Соколовский заявил, что благодаря совместной работе всех заинтересованных структур в регионе сохраняется благополучная эпизоотическая обстановка. В этом году единичные вспышки АЧС, зафиксированные в личных подсобных хозяйствах, были своевременно ликвидированы. Между тем, в масштабах страны экономический ущерб, причиняемый африканской чумы свиней все еще значителен.

Напомним, по данным Россельхознадзора, в России в октябре 2016 года было зарегистрировано 11 очагов африканской чумы свиней в Волгоградской, Воронежской Московской, Нижегородской, Ростовской и Саратовской областях, а также Татарии и Кабардино-Балкарии.