Кабул, 12 ноября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Четверо военнослужащих погибли и не менее 14 пострадали в результате взрыва на военной базе США и НАТО в провинции Баграм на востоке Афганистана. Об этом, как передает ВВС, сообщают местные власти.

Defenseimagery.mil Взрыв

«Национальности погибших и пострадавших пока неизвестны, — говорится в сообщении. — Взрыв прогремел (возле столовой), когда люди собрались для празднования Дня ветеранов».

Ответственность за кровавую акцию на военной базе Баграм, которая расположена в 50 км к северу от Кабула, уже взяли на себя боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что взрыв устроил их смертник», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о 3-х погибших на военной базе США и НАТО в Афганистане.

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