Домодедово, Московская область, 12 ноября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. В аэропорту «Домодедово» снегоуборщик протаранил тягач, перевозивший пассажирский самолет Airbus А-319. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

Roland Balik Снегоуборщик на аэродроме

ЧП произошло вечером в пятницу, 11 ноября.

«Во время буксировки самолета А-319 к терминалу под посадку тягач, перевозивший самолет, столкнулся со снегоуборщиком, — сказал источник. — При этом оказалась повреждена стойка шасси самолета».

Отмечается, что самолет, который должен был вылететь в Уфу, отправлен в ангар на ремонт. Пассажиры воздушного судна отправлены резервным рейсом.

В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.