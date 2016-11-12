Луганск, 12 ноября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Более 40 человек заблокированы в шахте после обстрела территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом, как передает RT, говорится в сообщении народной милиции ЛНР.

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

«В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов республики в ночь с 11 на 12 ноября повреждена электроподстанция в районе населенного пункта Краснополье, — отметили в штабе. — Обесточена шахта, в которой остались шахтеры».

В настоящее время специалисты пытаются восстановить подачу электроэнергии на «аварийную шахту». По предварительным данным, жизням шахтеров ничего не угрожает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине началась весной 2014 года после того, как Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) восстали против государственного переворота, совершённого в Киеве в феврале 2014 года.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей региона военную технику, армию и карательные батальоны.