Хабаровск, 12 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. 18-летний мужчина арестован в Хабаровске по обвинению в преступлении которое он, возможно, совершил вместе с 17-летней фигуранткой дела о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает в субботу, 12 ноября, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Хабаровскому краю.

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В сообщении ведомства говорится, что «в отношении 18-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Следователи считают, что молодой человек вместе с фигуранткой дела о жестоком обращении с животными снял и смонтировал видеоролик «с участием мужчины, направленный на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе».

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время продолжают масштабную работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее две 17-летние жительницы Хабаровска опубликовали в социальных сетях снимки, демонстрирующие убийства и расчленения домашних животных. Живодерки были задержаны. Массовая расправа над беззащитными питомцами вызвала широкий общественный резонанс.

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