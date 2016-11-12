Киев, 12 ноября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Власти Украины потребовали от руководства Польши отреагировать на факт сожжения украинского флага во время марша националистов, который проходил 11 ноября в Варшаве. Об этом сообщил временный поверенный посольства Украины в Польше Василий Зварич в интервью «Укринформ».

ru.torange.biz Украинский флаг

«Действия, оскорбляющие национальные символы суверенного, а тем более дружественного соседнего государства, которой является Украина, неприемлемы и не должны иметь место в стране, с которой мы развиваем стратегическое партнерство», — заявил украинский дипломат.

При этом Зварич добавил, что украинская сторона ожидает от властей Польши реакции на этот «позорный акт вандализма» и надеется на наказание виновных.

11 ноября польская Gazeta. pl сообщила, что участники многотысячного «Марша независимости» в Варшаве в ходе шествия сожгли флаг Украины. На сайте издания была обнародована видеозапись, на которой видно, как неизвестные молодые люди сначала подожгли флаг Украины, а затем растоптали его.

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