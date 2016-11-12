Москва, 12 ноября, 2016, 08:11 — ИА Регнум. РФ не будет обсуждать вопрос территориальной принадлежности Крыма — никогда — и готова ждать, пока это осознают в США и Европе, заявил в интервью Associated Press пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который находится с визитом в Нью-Йорке в качестве попечителя совета Российской шахматной федерации.

Kremlin.ru Митинг в поддержку принятия Крыма в состав России. 18 марта 2014

«Россия никогда не будет обсуждать вопрос территориальной принадлежности Крыма и готова ждать, пока это поймут в Европе и США», — сказал он, отвечая на вопрос, как эту тему могут воспринимать в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

«Мы понимаем, что нашим партнёрам, здесь, в Штатах, нужно время, чтобы принять это. Мы достаточно терпеливы для того, чтобы подождать, пока это понимание придёт сюда, в Вашингтон, в Штаты, в Европу», — добавил Песков.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума (16 марта 2014 г.), за это решение проголосовало большинство жителей полуострова.