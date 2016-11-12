Кабул, 12 ноября, 2016, 07:04 — ИА Регнум. Афганские переговорщики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) не готовы вести переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает Express Tribune 12 ноября.

newsonline Боевик движения «Талибан»

По информации пакистанского издания, талибы «взбешены» арестом Ахмадуллы Мути, также известного как «Мулла», который считается одним из старших лидеров моджахедов провинции Белуджистан.

Талибы намерены продолжать наступление, а также террористические атаки. Пакистанские военные, имена которых не раскрываются, сообщили о «возможном возобновлении переговоров через два-три месяца».

Как передавало ИА REGNUM, 10 ноября около здания консульства ФРГ в афганском Мазари-Шарифе был взорван заминированный автомобиль, после чего террористы осуществили обстрел консульства из автоматического оружия. Ответственность нападение взяли на себя боевики движения «Талибан» (организация запрещена в РФ), по словам террористов, так они «мстили» за авианалет в Кундузе, в результате которого погибли 30 человек.

Читайте также: Шесть человек погибли от взрыва у генконсульства ФРГ в Мазари-Шарифе

Теракт произошел на фоне продолжающегося широкомасштабного наступления талибов в провинциях Гильменд, Нава и Урузган. Еще в начале октября боевикам удалось на несколько дней захватить крупный административный центр Кундуз, в середине месяца была произведена попытка захвата «опиумной столицы» страны, города Лашкаргах. В конце октября талибы атаковали столицу провинции Вардак, позднее террористы захватили шоссе, соединяющее Кабул и Кандагар.