Пекин, 12 ноября, 2016, 06:36 — ИА Регнум. Бывший топ-менеджер китайской компании, обвиняемый на родине в коррупции, сдался властям Китая после 15 лет в бегах, сообщает Reuters 12 ноября.

Court.gov.cn Эмблема Верховного народного суда КНР

Ян Йонгмин, бывший председатель компании «Золотая лошадь», фармацевтической фирмы в северо-восточной провинции Цзилинь, вернулся в Китай после долгих «скитаний» по Австралии и Новой Зеландии.

Сообщается, что топ-менеджер является 36-м из списка в 100 коррупционеров, которые, по данным правоохранительных органов КНР, скрываются от правосудия за рубежом.

Взяточники и коррупционеры в Китае могут получить «высшую меру» наказания — смертную казнь, а «антикоррупционные» проверки чиновников и бизнесменов проходят в азиатской стране регулярно.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября в КНР стартует новый раунд антикоррупционных проверок, проверка станет уже третьей с начала 2016 года.