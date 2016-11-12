Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2016, 06:20 — ИА Регнум. Сын избранного президента США, Эрик Трамп, заявил журналистам, что лидер неонацистов Америки Дэвид Дюк «заслуживает пулю» за все свои провокативные заявления и действия, которые делались «в поддержку» республиканского кандидата, пишет Los Angeles Times 12 ноября.

Martin Митинг Ку-клукс-клана

Так, последними действиями Дюка и его «бойцов» стали многичисленные сообщения в «Твиттере» с поздравлениями, а также намерение «Ку-Клукс-Клана» (организация запрещена в РФ) провести «Парад Победы» в Северной Каролине.

Гнев Эрика Трампа вполне объясним. Предвыборный штаб республиканцев много раз «открещивался» от неонацистов, выражавших «восторг и поддержку» планам Дональда Трампа по ограничению нелегальной миграции в США. И каждый такой «восторг» становился аргументом в пользу утверждений о «расизме» и «шовинизме» республиканского кандидата со стороны штаба Хиллари Клинтон.

Более того, в ходе предвыборной кампании, которую можно смело назвать самой грязной в истории США, происходило и кое-что похуже:

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября, накануне выборов президента США, неизвестные подожгли церковь в Миссисипи, прихожанами которой были в основном афроамериканцы, и написали на ее стене призыв голосовать за Дональда Трампа. Произошло это на следующий день после публикации статьи «Ку-клукс-клана» (запрещена в РФ) с аналогичным призывом к «белым братьям».

Естественно, пропагандистский «эффект» от подобного действия был достигнут — известно, что 88% черных избирателей отдали свой голос за противника Трампа на выборах 8 ноября, кандидата от демократов Хиллари Клинтон.